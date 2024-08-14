واشنطن تتوقع أن تتخلى إيران عن ضرب إسرائيل إذا تم التوصل لاتفاق في غزة

الوكيل الإخباري- رجح الرئيس الأميركي جو بايدن أن تتراجع إيران عن توجيه ضربة انتقامية لإسرائيل حال التوصل لهدنة في غزة، بينما دعا البيت الأبيض حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل للمشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.



وفي رده على سؤال للصحفيين بعد وصوله إلى نيو أورليانز أمس الثلاثاء عما إذا كانت طهران ستتخلى عن استهداف إسرائيل ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران إذا تسنى التوصل لاتفاق، قال بايدن "هذا ما أتوقعه".



وجاءت تصريحات بايدن بعد أن ذكرت رويترز نقلا عن 3 من كبار المسؤولين الإيرانيين أن السبيل الوحيد الذي يمكن أن يرجئ رد إيران المباشر على إسرائيل هو التوصل في المحادثات المأمولة هذا الأسبوع إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي المقابل، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أميركيين قولهم إن إدارة الرئيس جو بايدن قد تدعو إلى تأجيل المفاوضات إذا حدث هجوم إيراني.



وفي السياق، قالت السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد في اجتماع لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إن إنهاء الحرب على غزة يبدأ بإبرام اتفاق فوري لوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المحتجزين في غزة.



في غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير إنه يتعين على حركة حماس وإسرائيل المشاركة في محادثات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.



وأضافت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة بينما كان الرئيس يسافر إلى نيو أورليانز "نعتقد أن المفاوضين يجب أن يجلسوا إلى طاولة المفاوضات، ونرى أن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار هو أفضل طريقة لتهدئة التوتر الذي نشهده".



ووجّهت الولايات المتحدة ومصر وقطر الأسبوع الماضي دعوة علنية مشتركة غير اعتيادية لإسرائيل وحماس لإجراء مفاوضات تبدأ غدا الخميس.



وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل إن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو أكد مشاركة إسرائيل، في حين "أكد لنا شركاؤنا القطريون أنهم يعملون على ضمان وجود تمثيل لحماس أيضا".