11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

وبدعمٍ أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64,522 شهيدًا، و163,096 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيًا، بينهم 140 طفلًا.
