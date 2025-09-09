11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

10:28 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 11 شهيدًا وأكثر من 20 مفقودًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم. اضافة اعلان





وبدعمٍ أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64,522 شهيدًا، و163,096 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيًا، بينهم 140 طفلًا.