الثلاثاء 2025-09-09 10:37 ص
 

11 شهيدا وأكثر من 20 مفقودا في قصف القطاع منذ الفجر

غزة
 
الثلاثاء، 09-09-2025 10:28 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت مصادر في مستشفيات غزة بوقوع 11 شهيدًا وأكثر من 20 مفقودًا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر اليوم.اضافة اعلان


وبدعمٍ أميركي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إبادة جماعية في غزة، خلّفت 64,522 شهيدًا، و163,096 جريحًا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة قتلت 393 فلسطينيًا، بينهم 140 طفلًا.
 
 
