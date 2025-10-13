كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر

وقالت كالاس في منشور على "إكس" بعدما أطلقت حماس المحتجزين الإسرائيليين بموجب الاتفاق الذي لعبت واشنطن دور الوساطة للتوصل إليه إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بالجزء الخاص به.. يمكن لهذه المهمة أن تلعب دورا مهما في دعم وقف إطلاق النار".
