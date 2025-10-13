كالاس: الاتحاد الأوروبي يستأنف الأربعاء مهمة المراقبة عند الحدود بين غزة ومصر

11:04 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، الاثنين، أن التكتل سيستأنف الأربعاء مهمة مدنية لمراقبة معبر رفح بين غزة ومصر دعما لاتفاق وقف إطلاق النار.





وقالت كالاس في منشور على "إكس" بعدما أطلقت حماس المحتجزين الإسرائيليين بموجب الاتفاق الذي لعبت واشنطن دور الوساطة للتوصل إليه إن "الاتحاد الأوروبي مستعد للقيام بالجزء الخاص به.. يمكن لهذه المهمة أن تلعب دورا مهما في دعم وقف إطلاق النار".