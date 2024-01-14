سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

الوكيل الإخباري - رصد

أكد مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين سرحان أنه سيتم النظر بملاحظات طلبة الشامل ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل قبل بدء عملية التصحيح والتدقيق وسيتم عكسها لصالح الطالب في حال كانت الأسئلة الصعبة أكثر من الحد المسموح به.



وقال سرحان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إنه وردت ملاحظات من طلبة تخصص التمريض وهو تخصص يدرس في 25 كلية الأمر الذي قد يكشف عن تفاوت في المستوى بين الطلبة نظرا لأن هناك كليات متخصصة تدرس التخصص منذ ما يزيد على 50 عاما وهناك كليات عامة تدرسه ضمن التخصصات.



وأضاف أن أسئلة الامتحان تتراوح بين سهل وهي بنسبة 25%، إلى متوسطة بنسبة 50%، إلى النسبة المتبقية وهي 25% وتتراوح بين فوق المتوسطة إلى الأسئلة الصعبة التي يتوقع أن يجيب عنها ما لا يقل عن 10% من الطلاب، موضحا أن امتحان الشامل يهدف لقياس مخرجات التعلم في الكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء.



وأشار سرحان إلى تغيير بنوك الأسئلة لبعض أوراق امتحان الشامل في الدورة الشتوية إما جزئيا أو كليا، ولم ترد أي ملاحظات بشأن الأوراق الأولى والثانية والرابعة كما تعالج الجامعة الملاحظات التي تردها قبل البدء بعملية التصحيح لأخذ الملاحظات من وجهة نظر الطلاب وليس وجهة نظر واضع الامتحان الذي قد يراه سهلا.



وتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الشامل/ الدورة الشتوية مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي، وكان قد تقدم نحو 6320 طالبا وطالبة للدورة الحالية وهي من أكبر الدورات الامتحانية.

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