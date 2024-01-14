الأحد 14-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تقرير: سوق النفط تواجه أخطاراً متزايدة في ممرات الشحن

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

هيئة البث الإسرائيلية: 100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب

جواز السفر الأردني يتقدم درجة واحدة في 2024 ويحتل الترتيب 87 عالمياً

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحمال الكهربائية ترتفع بالأردن وتصل إلى 3700 ميغاواط

الأمن يحقق بالعثور على جثة شخص داخل مركبة في عمان

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

الرئيس الإيراني: المقاومة منتصرة وإسرائيل هُزمت

السير للسائقين: وضع الملصقات على زجاج المركبة مخالف وقد يؤدي لحادث

عاجل

هيئة البث الإسرائيلية: 100 ألف طلب مساعدة نفسية بإسرائيل خلال الحرب

الأحد، 14-01-2024 10:24 ص

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022


الوكيل الإخباري - رصد
أكد مدير وحدة التعليم والامتحانات العامة في جامعة البلقاء التطبيقية الأستاذ الدكتور حسين سرحان أنه سيتم النظر بملاحظات طلبة الشامل ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل قبل بدء عملية التصحيح والتدقيق وسيتم عكسها لصالح الطالب في حال كانت الأسئلة الصعبة أكثر من الحد المسموح به.

وقال سرحان عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، إنه وردت ملاحظات من طلبة تخصص التمريض وهو تخصص يدرس في 25 كلية الأمر الذي قد يكشف عن تفاوت في المستوى بين الطلبة نظرا لأن هناك كليات متخصصة تدرس التخصص منذ ما يزيد على 50 عاما وهناك كليات عامة تدرسه ضمن التخصصات.

وأضاف أن أسئلة الامتحان تتراوح بين سهل وهي بنسبة 25%، إلى متوسطة بنسبة 50%، إلى النسبة المتبقية وهي 25% وتتراوح بين فوق المتوسطة إلى الأسئلة الصعبة التي يتوقع أن يجيب عنها ما لا يقل عن 10% من الطلاب، موضحا أن امتحان الشامل يهدف لقياس مخرجات التعلم في الكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء.

وأشار سرحان إلى تغيير بنوك الأسئلة لبعض أوراق امتحان الشامل في الدورة الشتوية إما جزئيا أو كليا، ولم ترد أي ملاحظات بشأن الأوراق الأولى والثانية والرابعة كما تعالج الجامعة الملاحظات التي تردها قبل البدء بعملية التصحيح لأخذ الملاحظات من وجهة نظر الطلاب وليس وجهة نظر واضع الامتحان الذي قد يراه سهلا.

وتوقع أن يتم إعلان نتائج امتحان الشامل/ الدورة الشتوية مع نهاية شهر كانون الثاني الحالي، وكان قد تقدم نحو 6320 طالبا وطالبة للدورة الحالية وهي من أكبر الدورات الامتحانية.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

ننن

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

كككك

التعليم العالي تحذر الطلبة الراغبين بالدراسة في الخارج من مكاتب الخدمات الجامعية غير المرخصة

M63A8346

التعليم العالي: خاطبنا أمناء الجامعات بشأن أعداد الطلبة الذي سيتم قبولهم بالتخصصات المتاحة

ر

شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية لـ الوكيل: أكثر من 10 آلاف حالة خطرة بمستشفيات غزة

أخبار متعلقة
GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

a047ca3c-ea9e-43b4-9de6-516f16976e05

المعايطة: إسرائيل بدأت المرحلة الثالثة من الحرب باغتيال قيادات المقاومة

653e2c7f4236045daf332ce5

محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي فشل في غزة ولم يحقق أي إنجاز

0L5A0001

خبراء عسكريين: قوات حرس الحدود تمتلك أجهزة رقابة متطورة وأسلحة نوعية للتعامل مع تجار ومهربي المخدرات

411976_6_1632506625

البلبيسي: الإنفلونزا هي الفيروس السائد حاليا في الأردن وكورونا الأقل انتشارا

d6b1eb94-bfcd-4089-a230-58688f55b9c3

خبراء عسكريين: مجموعات مدعومة من ميليشيات إقليمية تسعى لاستهداف الأمن الوطني