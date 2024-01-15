الإثنين 15-01-2024
الوكيل الاخباري
 

تجارة الأردن وقطر تسجل نموا بنسبة 7% في 2023

وفاة الشاعرة الأردنية منيـرة قهـوجي

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

ضبط سائق يقود بسرعة 175 كم / ساعة على طريق الأزرق

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

السير تتعامل مع تصادم 8 مركبات في عمان

مالية النواب تناقش موازنة ديوان المحاسبة

الاحتلال يقتحم حرم جامعة في نابلس ويعتقل عددا من الطلبة

فيديو - رسالة من القسام لعائلات أسرى إسرائيليين: "حكومتكم تكذب"

عاجل

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

الإثنين، 15-01-2024 09:53 ص

قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

WhatsApp Image 2024-01-15 at 9.53.11 AM


الوكيل الإخباري - رصد
توقع المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم إصدار محكمة العدل الدولية قرارا خلال أيام بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ورفع حصارها عنه وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية.

اضافة اعلان


وقال قاسم عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن للمحكمة قرارات سابقة بمثل هذا الجانب وكان يصدر القرار بشكل فوري وخلال أيام أو خلال أسبوعين.


وأضاف أن جنوب أفريقيا قدمت شرحا وافيا للمحكمة حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة والظروف السيئة التي يعاني منها الفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن بقاء نحو مليوني شخص هناك في العراء وفي بيئة غير ملائمة للعيش بالإضافة للأمراض والأوبئة التي انتشرت هناك وسط جوع كبير نظرا لانعدام الغذاء وعدم السماح بمروره، وكانت جنوب أفريقيا وثقت كل هذا من مصادر رسمية دولية.

وأشار قاسم أنه يجب على إسرائيل الامتثال للقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية كونها موقعة على اتفاقية الانضمام لها، وفي حال عدم امتثالها للقرارات الصادرة عنها فإن جنوب أفريقيا قد تلجأ لمجلس الأمن الدولي وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها بوقف الحرب والاعتداء على الفلسطينيين قد تذهب لاحقا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهناك لا تأثير كبير للولايات المتحدة على قرارات الجمعية وقد يصدر قرارا عن الجمعية بعزل إسرائيل عن العالم مثل وقف عضويتها في هيئة الأمم المتحدة ووقف التعامل معها سياسيا واقتصاديا ومنع رسو سفن الدول في الجمعية بالموانئ الإسرائيلية.


وبيّن أن حديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق محكمة العدل الدولية غير لائق وأن دولة لا تحترم اتفاقياتها الدولية فإنها ستعاني في المشهد الدولي في حال عدم مثولها لقرارات المحكمة وقد تكون الولايات المتحدة محرجة أمام العالم لاحقا من احتضان إسرائيل.

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
IMG_6041

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

كك

إعلامي فلسطيني لـ الوكيل: وقت الصفقة بين الاحتلال والمقاومة يقترب

999

مصالحة لـ الوكيل: إسرائيل تضغط على أمريكا بشأن قرار محكمة العدل الدولية

68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

ننن

خبير قانوني يكشف لـ الوكيل مجريات محاكمة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اليوم

GettyImages-1259128300

وزير الأوقاف: 3200 دينار تكلفة الحج للفئة العادية وخيام جديدة مكيفة وتتضمن بوفيه مفتوح

أخبار متعلقة
IMG_6041

وزير الصناعة والتجارة: استمرار تثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي

68574f42ec9d2a2d1ea8d3f0e0b19022

سرحان: سيتم إعادة النظر ومراجعة الأسئلة في الورقة الثالثة لامتحان الشامل

a047ca3c-ea9e-43b4-9de6-516f16976e05

المعايطة: إسرائيل بدأت المرحلة الثالثة من الحرب باغتيال قيادات المقاومة

653e2c7f4236045daf332ce5

محلل عسكري: الجيش الإسرائيلي فشل في غزة ولم يحقق أي إنجاز

371316

الشبلي: الأردن أرسل 25 طائرة إغاثية و39 شاحنة مساعدات لغزة

web 2

مدير عام مؤسسة الحسين للسرطان: نسعى لاستقبال 300 مريض سنوياً من قطاع غزة