قانوني دولي لـ"الوكيل": نتوقع قراراً قريباً لمحكمة العدل الدولية حول غزة

الوكيل الإخباري - رصد

توقع المحامي وخبير القانون الدولي الدكتور أنيس قاسم إصدار محكمة العدل الدولية قرارا خلال أيام بوقف قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة ورفع حصارها عنه وتسهيل مرور المساعدات الإغاثية.

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وقال قاسم عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين، إن للمحكمة قرارات سابقة بمثل هذا الجانب وكان يصدر القرار بشكل فوري وخلال أيام أو خلال أسبوعين.



وأضاف أن جنوب أفريقيا قدمت شرحا وافيا للمحكمة حول جرائم الاحتلال في قطاع غزة والظروف السيئة التي يعاني منها الفلسطينيين في قطاع غزة فضلا عن بقاء نحو مليوني شخص هناك في العراء وفي بيئة غير ملائمة للعيش بالإضافة للأمراض والأوبئة التي انتشرت هناك وسط جوع كبير نظرا لانعدام الغذاء وعدم السماح بمروره، وكانت جنوب أفريقيا وثقت كل هذا من مصادر رسمية دولية.



وأشار قاسم أنه يجب على إسرائيل الامتثال للقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية كونها موقعة على اتفاقية الانضمام لها، وفي حال عدم امتثالها للقرارات الصادرة عنها فإن جنوب أفريقيا قد تلجأ لمجلس الأمن الدولي وفي حال عدم الاستجابة لمطالبها بوقف الحرب والاعتداء على الفلسطينيين قد تذهب لاحقا إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وهناك لا تأثير كبير للولايات المتحدة على قرارات الجمعية وقد يصدر قرارا عن الجمعية بعزل إسرائيل عن العالم مثل وقف عضويتها في هيئة الأمم المتحدة ووقف التعامل معها سياسيا واقتصاديا ومنع رسو سفن الدول في الجمعية بالموانئ الإسرائيلية.



وبيّن أن حديث رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق محكمة العدل الدولية غير لائق وأن دولة لا تحترم اتفاقياتها الدولية فإنها ستعاني في المشهد الدولي في حال عدم مثولها لقرارات المحكمة وقد تكون الولايات المتحدة محرجة أمام العالم لاحقا من احتضان إسرائيل.