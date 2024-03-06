أمانة عمّان: اجتماع لتحديد مواعيد بدء عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال رمضان الخميس

الوكيل الإخباري - رصد

كشف مدير دائرة عمليات النقل العام في أمانة عمّان الكبرى المهندس محمد السريحين أنه سيتم عقد اجتماع غدا الخميس بين الأمانة وشركة رؤية عمّان لتحديد ساعات عمل الباص سريع التردد وباص عمّان خلال شهر رمضان، لافتا إلى بدء العمل قبل نحو ساعتين من بدء الدوام الرسمي خلال الفترة الحالية، بالإضافة لتنسيق رحلات تتناسب مع العاملين في القطاع الخاص، ورفع مستوى الرقابة خلال ساعات العمل.

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وقال السريحين اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن عدد المستخدمين منذ مطلع العام الجاري وحتى أمس الثلاثاء بلغ نحو 4 مليون و100 ألف شخص، متوقعا ارتفاع أعداد مستخدمي الباص سريع التردد وباص عمّان إلى 24 مليون شخص خلال عام 2024.



وأضاف أن الأمانة تقوم بتعزيز الخطوط في وقت الذروة لخدمة العدد الأكبر من المستخدمين وخاصة مع ارتفاع الأعداد مع عودة دوام الجامعات وزيادة عدد المستخدمين الجدد، لافتا إلى أن عدد المستخدمين خلال عام 2023 بلغ نحو 20 مليونا.



وأشار السريحين إلى أن الأمانة تستغل فترة عطلة الجامعات لأغراض صيانة الحافلات وإعادة الخطة وترتيبها وفق الأولويات، موضحا أن أعداد المستخدمين تقل في تلك الفترة وفي حال رأت الأمانة وجود حاجة لزيادة عدد الحافلات على بعض الخطوط يتم تعزيزها بخطوط أخرى أو كسر التردد من خلال تقليل مدة الانتظار من 4 دقائق إلى الانطلاق مباشرة لخدمة المستخدمين بشكل مستمر.



وبيّن أن هدف أمانة عمّان من الباص سريع التردد ليس ربحيا ولكن تسعى الأمانة للمحافظة على تكاليف التشغيل عند حد معين، حيث تقوم الأمانة بدعم الراكب الأردني المستخدم للباص سريع التردد وباص عمّان بـ10 مليون دينار.



وكانت وردت ملاحظات عبر "برنامج الوكيل"، تمثلت بتقليل عدد الحافلات من بعض محطات الباص سريع التردد أثناء عطلة الجامعة الأردنية مما تسبب ببعض الازدحامات خلال تلك الفترة وسط مطالبات بزيادة عدد الحافلات وتعزيز الخطوط خلال ساعات الذروة.





