إدارة السير: كثافة مرورية تشهدها الطرق الرئيسية في عمان

الوكيل الاخباري - رصد

قال الملازم أول محمد الدروبي من غرفة عمليات إدارة السير إن الطرق الرئيسية في العاصمة عمان تشهد كثافة مرورية وسط تساقطا للأمطار مما أدى إلى تباطؤ حركة السير .

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وأضاف الدروبي عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الاثنين أن الضباب يلف طريق المطار عند جسر الأمير حسين وجسر النهضة باتجاه جسر الثامن، وجسر خلدا باتجاه المدينة الطبية، مؤكداً أن الرؤية واضحة أمام السائقين.



ونوه أن كوادر إدارة السير تعاملت مع بعض الحوادث المرورية وتعطل عدد من المركبات، مشيراً إلى أن نسبتها أقل مقارنة بالأيام السابقة في مثل هذه الأجواء.



ودعا السائقين إلى توخي الحيطة والحذر والحفاظ على مسافة الأمان بين المركبات واتباع إرشادات رقباء السير في الميدان .