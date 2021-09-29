إنارة نفق صويلح بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل

الوكيل الإخباري- استجابت أمانة عمان الكبرى لمناشدة مواطن قبل أيام يطالب من خلالها بإنارة نفق صويلح ، وذلك عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" .

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وثمّن من جهته الإعلامي محمد الوكيل جهود مدير دائرة عمليات المرور في الأمانة المهندس محمد الفاعوري، للاستجابة لأصوات المواطنين الذين يتواصلون مع "برنامج الوكيل " من أجل الوقوف على عدد من القضايا .

وقد عبّر مرتادو النفق عن سعادتهم حيال النفق من خلال رسائل صوتية ، لافتين أن الأنارة ساهمت في تسهيل حركة المركبات .

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