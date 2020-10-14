الأربعاء 14-10-2020
الوكيل الاخباري

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل

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الأربعاء، 14-10-2020 10:31 ص

في ذات "الباص"

استياء من آلية نقل مرضى الكلى إلى المستشفيات خلال الحظر الشامل

مر
توضيحية


الوكيل الإخباري - طالب أحد المواطنين ، باتخاذ آلية مناسبة لنقـــل مرضى الكلى ، إلى المستشفيات ، خلال الحظر الشامل يومي الجمعة والسبت.

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ولفت المواطن، اليوم الأربعاء ، لـ"برنامج الوكيل" ، والذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المُسلّحة الأردنية "راديو هلا" ، أن الدفاع المدني يقوم بنقل مرضى الكلى بذات الوقت ، من خلال "باص" ، الأمر الذي سبب استيــاء واضحا للمرضى ، في ظلّ انتشار كورونا .

 

وبيّن، خلال حديثه للإعلامي محمد الوكيل ، أن زوجته تعاني من الفشل الكلوي،  والذي يُعتبر من الأمراض المزمنة وتم نقلها مع آخرين إلى احد المستشفيات لتلقــي العلاج، مناشدا الحكومـــة ، بالوقوف على الأمر ، والعمل بالتباعــد الاجتماعي ، في سبيل منع نقل عدوى كورونا إلى المرضى.

 

وناشد الوكيل ، الأجهزة المعنيّة ، بضرورة العمل على التخفيف من معاناة هؤلاء ، ونقلهم إلى المستشفيات بطريقة آمنــة .

 

 

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