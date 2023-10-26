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الخميس، 26-10-2023 09:03 ص

الدفاع المدني في غزة لـ الوكيل: الاحتلال استهدف مربع سكني يحتوي 20 منزلاً ومئات الشهداء تحت الأنقاض

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الوكيل الاخباري - رصد
قال الناطق باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن جيش الاحتلال يستهدف مباني سكنية مأهولة بالسكان المدنيين مدعية أنها مواقع للمقاومة.

وأضاف بصل خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس أن القطاع شهد أمس مجزرة لقصف مربع سكني يحتوي على 20 منزلا تم هدمه بشكل كامل وتمكنت الطواقم من انتشال 30 شهيداً مؤكدا أنه يوجد مئات الفلسطينيين تحت الأنقاض بمنطقة اليرموك في القطاع .  

ونوه أن جيش الاحتلال يعلم أن دخوله إلى القطاع برا سيكلفه الكثير متوقعا أن ادعاءاته بدخول غزة ليلة أمس من الممكن أن يكون دخول لم يتجاوز 10 أمتار عن السلك الحدودي . 

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وأكد أن جيش الاحتلال إذا قرر الدخول البري ستكون أول خطوة في موته داخل القطاع.

 


 




 

 


 

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