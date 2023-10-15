الحوارات: المقاومة مستعدة للاجتياح البري ولديها بنية تحتية يصعب تدميرها

الوكيل الاخباري - رصد

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن أمريكا طالبت جيش الاحتلال تأجيل موعد الاجتياح البري بسبب نتائجه التي ستفضح الاحتلال باستهدافه المدنيين في قطاع غزة بشكل أكبر مما يغير من صورة إسرائيل في العالم الغربي .

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وأضاف الحوارات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن المقاومة مستعدة للاجتياح البري لما لديها من أدوات وبنية تحتية يصعب تدميرها بالإضافة إلى أهالي غزة الرافضين مغادرة القطاع .



وأشار إلى أن الاحتلال يستخدم اسلوب الهروب من الهزيمة خلال الحرب الحالية من خلال الترويج بأن المقاومة إرهاب.



ونوه الحوارات أن الاحتلال يحاول الآن تحويل غزة إلى قطاع خالي من السكان بالإضافة إلى التخلص من الخوف الأمني لديها التي زرعته المقاومة في نفوس جيش الاحتلال .



ولفت أن جيش الاحتلال يحاول التخلص من قوة حماس من خلال اجتياح القطاع قصفاً للأرض وما تحت الأرض وتهجير أهالي القطاع إلى الجنوب.

ونوه أن الولايات المتحدة شريكة بالحرب وتساند جيش الاحتلال بلا حدود منذ بداية عملية طوفان الأقصى .



وأكد أن عدة دول منها مصر تطالب بفتح ممرات إنسانية لقطاع غزة وذلك بعد إعلان إسرائيل بقطع الماء والطعام والكهرباء عن قطاع غزة .



وختم أن تهجير الفلسطينيين وقطع عنهم المساعدات الإنسانية من قبل سلطات الاحتلال ستعاقب عليه إسرائيل أمام القانون الدولي لولا مساندة أمريكا خلال العملية العسكرية الحالي في غزة .

