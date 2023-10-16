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حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

الإثنين، 16-10-2023 08:44 ص

حقوق الإنسان في غزة لـ الوكيل: جميع المنشآت التجارية في شمال القطاع متوقفة عن العمل

م


الوكيل الاخباري - رصد 
قال مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في قطاع غزة الأستاذ جميل سرحان إننا نتأمل خلال الساعات القادمة دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح إلى قطاع غزة .

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وأضاف سرحان خلال اتصال هاتفي من قطاع غزة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الإثنين أن جميع المنشآت التجارية في شمال قطاع غزة متوقفة عن العمل بالإضافة لنفاذ الغذاء والمواد التموينية والماء والدواء مشيراً أن 90% من عدة بلدات في غزة منها ( حي الرمال وبيت لاهيا وحي تل الزعتر) تم تدميرها جراء قصف الاحتلال.


وأشار أن مؤسسات حقوق الإنسان تهدف لتوثيق حقيقة فلسطين وعدد الشهداء واستهداف المدنيين في الحرب الحالية ونشرها في المجتمع العربي والأمريكي والأوروبي.


وأكد أن تداول المعلومات والصور ومقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي سيسهم في نشر الحقيقة وكسب تأييد الرأي العام الدولي.


ودعا كافة النشطاء استمرار وتكثيف النشر عن القضية الفلسطينية وعدد الشهداء منهم الأطفال وعدد المفقودين تحت الأنقاض جراء القصف الإسرائيلي.



 




 

 


 

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