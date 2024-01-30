الثلاثاء 30-01-2024
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الثلاثاء، 30-01-2024 10:22 ص

السوق المركزي : ارتفاع أسعار بعض أصناف خضار بسبب قلة الكميات وارتفاع الطلب

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الوكيل الإخباري-رصد

أكد مدير السوق المركزي للخضار التابع لأمانة عمان الكبرى، كساب الشخانبة، أن الكميات الواردة إلى السوق بلغت اليوم 3 آلاف طن.

وأضاف الشخانبة في اتصال هاتفي عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا"، أن ارتفاع أسعار بعض أصناف الخضار، مثل الكوسا والخيار، يعود إلى انخفاض الكميات الموردة للسوق، بالإضافة إلى ارتفاع الطلب على هذه الأصناف. وأشار إلى أن سعر الصنفين سجل اليوم بين 40 و70 قرشًا للكيلو.

وأوضح أن الظروف الجوية والأمطار التي تشهدها المملكة تؤثر على قدرة المزارعين في استكمال القطاف، مما يؤدي إلى انخفاض الكميات الموردة للسوق المركزي وبالتالي ارتفاع الأسعار. مشيراً أن معدل توريد الكوسا لسوق الخضار المركزي بلغ 65 طن، وهو دون المعدل اليومي.

وعلق شخانبة على شكاوى تتعلق بارتفاع اسعار الثوم الى ستة دنانير في الاسواق المحلية مشيرا ان سعر بيعه في السوق المركزي للخضار من ثلاثة الى ثلاثة دنانير ونصف . 

وبالنسبة لأسعار الفواكه، أكد الشخانبة أن الموسم شهد استقرارا في الكميات الموردة لسوق المركزي واستقرارا في الأسعار، حيث سجل سعر الليمون ربع دينار داخل ساحات السوق. وأشار إلى وفرة الفواكه غير الموسمية أيضا و بأسعار وكميات مناسبة مع استيرادها.

وأكد شخانبة أن القائمة الصادرة عن سوق الخضار المركزي هي قائمة استرشادية ترصد أسعار البيع داخل ساحات السوق المركزي وليست في محلات التجزئة، وأن القاعدة الأساسية في تحديد السعر تعتمد على العرض والطلب.

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