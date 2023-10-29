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اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

الأحد، 29-10-2023 09:35 ص

اللواء عريقات: إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بتسميتها مناورات برية

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الوكيل الاخباري - رصد
قال الخبير والمحلل العسكري اللواء الركن المتقاعد واصف عريقات إن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم يوقع لغاية الآن على قرار الحرب البرية . اضافة اعلان


وأضاف عريقات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن إسرائيل تتحايل على الحرب البرية بوصف ما حدث خلال اليومين الماضيين بأنها عملية برية متدحرجة أو مناورات برية . 
ولفت أن العملية العسكرية البرية الإسرائيلية فاشلة لغاية أن يقابل الجندي العسكري المقاومين على أرض الواقع بعيداً عن الآليات العسكرية الإسرائيلية والغطاء الجوي . 

وأكد أن الرعب يحيط الجندي الإسرائيلي من قدرات المقاومة مما يدفع نتنياهو لمحاولة تثبيت جنوده لاستكمال الحرب والعدوان على غزة .

وأكد أن قطع الاتصالات الهاتفية والانترنت عن قطاع غزة من أهدافه عدم إيصال صورة هزيمة جيش إسرائيل والتي تفيد بأن دباباتها "الميركافا" تفجرت من قبل المقاومة منوها أن صورة هزيمتها تضرب عصب الاقتصاد الإسرائيلي المبني على تصنيع الأسلحة .

وختم أن مئات الآلاف المستوطنين هاجروا من الأراضي المحتلة بسبب صواريخ المقاومة التي ترعب حملة الجنسيات المزدوجة مشيراً أن إسرائيل لم تغلق المطارات أمنيا فقط وإنما لمنع هجرة المستوطنين إلى خارج فلسطين.

 




 

 


 

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