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الأحد، 23-05-2021 09:20 ص

الحملة ما زالت مستمرة

المقاولين : تم جمع نحو 360 ألف دينار لفلسطين

برنامج-الوكيل (15)


الوكيل الإخباري - أوضح نقيب المقاولين الأردنيين، المهندس أحمد اليعقوب، أن النقابة تعمل باستمرار على تقديم العون والمساندة ، للشعب الفلسطيني ،دعماً لصموده ونضاله .

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ولفت اليعقوب ، الأحد ، في اتصال هاتفي عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، وذلك في اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين ، أن هنالك تعاون مستمر مع المقاولين في فلسطين ، من منطلق الواجب حيال الشعب الشقيق ، وفق تعبيره .

 

وأشار للإعلامي محمد الوكيل ، أن قيمة التبرعات وصلت نحو 360 ألف دينار ، حيث تم جمعها من خلال نقابة المقاولين ، منوها أن حملة جمع التبرعات من خلال النقابة ما زالت مستمرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.

 

"هنالك لجان خاصة ، شأنها الوقوف على ما يمكن مساندته للفلسطينيين ، بشأن ما يتعلّق بإعادة الإعمار ، للتخفيف من وطأة معاناتهم جرّاء الاحتلال"، بحسب اليعقوب.

 

 

 

 

 

 




 

 


 

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