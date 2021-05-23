البيطار : 50 ألف دولار من موظفي شركة زين لفلسطين

الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي لدائرة الإعلام والاتصال وإدارة الاستدامة في شركة زين الأردن، طارق البيطار ، أنه ومنذ بداية الأحداث في فلسطين ، ارتأت الشركة الوقوف إلى جانب الفلسطينيين ، دعما للقضية الفلسطينية .

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وأشار ، البيطار ، الأحد ، في اتصال هاتفي عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا " ، وذلك في اليوم الإذاعي المفتوح لجمع التبرعات لفلسطين ، تم منح 200 دقيقة مجانية لمشتركي الشبكة ، للتواصل مع الأهالي في فلسطين ، عدا عن تقديم ما قيمته (50) ألف دولار من موظفي الشركة ، لشراء المستلزمات الطبية .

وبين للإعلامي محمد الوكيل ، أنه تم المبادرة ، بشأن شراء حزم للانترنت لدعم الأشقاء في فلسطين ، عملا بالوصاية الهاشمية ، التي من شأنها الاستمرار في دعم فلسطين .