بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

الوكيل الاخباري -

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يتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.ويستمر معدين البرنامج في عملهم وتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.