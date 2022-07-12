الأربعاء 13-07-2022
الوكيل الاخباري
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الثلاثاء، 12-07-2022 10:35 م

بـرنامـج الـوكيـل فـي إجـازته السـنـوية

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الوكيل الاخباري - يتوقف برنامج ' الوكيل ' الذي يبث عبر اثير اذاعة القوات المسلحة الاردنية " راديو هلا " الذي يقدمه الاعلامي محمد الوكيل بسبب الإجازة السنوية للزميل الوكيل.اضافة اعلان


ويستمر معدين البرنامج في عملهم وتلقي ملاحظاتكم عبر خدمة الواتساب الخاصة بالبرنامج على الرقم 0790792222 ، في متابعة لقضايا المواطنين الكرام حرصا على مصلحة الوطن والمواطن .

يذكر انه وفقا لإحصائيات رسمية ، حظي "برنامج الوكيل" على أعلى نسبة استماع في الاردن منذ سنوات، من حيث عدد المستمعين والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي .

واستطاع الإعلامي محمد الوكيل أن يسطر قصص نجاح ما يزال صداها يتردد على الساحتين العربية والمحلية.

 




 

 


 

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