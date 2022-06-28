مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان اعتباراً من 1 تموز

الوكيل الإخباري - رصد -

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كشف الناطق الإعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي شامان المجالي، أنه اعتباراً من 30 حزيران الحالي سوف ينتهي العمل برنامج بادر، الخاص بشمول كافة العاملين على أراضي المملكة بمظلة الضمان الإجتماعي .وأضاف المجالي، عبر "برنامج الوكيل على راديو هلا" اليوم الثلاثاء، أنه سيتم اعتباراً من 1 تموز القادم مخالفة أي منشأة لم تشمل موظفيها بالضمان.وأكد على أنه سيتم إطلاق حملة تفتيش واسعة في مختلف أرجاء المملكة لضمان شمول الموظفين.