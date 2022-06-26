10 حافلات احتياط ترافق بعثات الحجاج الأردنيين

الوكيل الإخباري - أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج للعام الحالي.



وقال الخلايلة في تصريح عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الأحد، إن أولى قوافل الحج ستنطلق إلى الديار المقدسة غدا الاثنين على أن تغادر القافلة الثانية بعد غدٍ الثلاثاء.



وأضاف أن هناك مرشدين وكوادر مرافقة للحافلات للتأكد من جاهزية أوراق الحجاج ووثائقهم حتى لا يتأخر عبورهم من المراكز الحدودية مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات لهم.

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وأشار الخلايلة إلى أن الحافلات المعدة لنقل الحجاج برا حديثة ومعظمها VIP وخضعت لفحوصات فنية من إدارة السير وستخضع لفحوصات فنية أيضا في واحة الحجاج بمعان وعلى الحدود السعودية.

وتابع أن هناك 10 حافلات فارغة (احتياطية) سترافق بعثات الحجاج الأردنيين لضمان نقلهم بشكل سلس وآمن وعدم تأخرهم في الوصول إلى وجهتهم وعدم انتظار انتهاء عملية الإصلاح في حال لو تعطلت احدى الحافلات.