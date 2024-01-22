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توقُع اعلان نتائج تكميلية التوجيهي 10 شباط المقبل

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الإثنين، 22-01-2024 10:08 ص

توقُع اعلان نتائج تكميلية التوجيهي 10 شباط المقبل

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الوكيل الاخباري - رصد
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن عمليات تصحيح امتحانات تكميلية التوجيهي مستمرة وتسير بدقة عالية.

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وأضاف المساعفة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن عمليات التصحيح والمراجعة ومطابقة الاوراق تستغرق شهر بعد موعد اخر اختبار تكميلي والذي انتهى في 15 تشرين الثاني الحالي.


وتوقع أن يتم إعلان نتائج تكميلية التوجيهي العام الحالي في النصف الأول من شهر شباط القادم، قائلاً إنه الموعد اقرب بأن يكون حول 10 شباط.


وبشأن النظام الجديد للتوجيهي، لفت أن طلبة الفرع الأكاديمي سيقدمون التوجيهي على عامين بحيث سيتم تقديم المواد المشتركة (العربي، الإنجليزي، التربية الإسلامية، تاريخ الأردن) خلال الصف الأول ثانوي أما في السنة الثانية يتقدم الطالب لمواد التخصص بحسب الحزمة التي يختارها. 


وأضاف أن طلبة الصف العاشر الحاليين بالفرع الأكاديمي سيتقدمون العام القادم لبرنامج التوجيهي الجديد على سنتين.


وكان وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة أكد في تصريحات سابقة على أهمية تطوير امتحان الثانوية العامة ابتداءً من العام القادم 2023.

 


 




 

 


 

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