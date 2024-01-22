التربية: بدء الحصة الأولى الساعة الثامنة صباحاً بعد شهر رمضان

الوكيل الاخباري - رصد

قال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة إن 95% من الكتب المدرسية تم توزيعها على المدارس وتبقى كتب غير أساسية مثل كتب التمارين وسيتم استكمال توزيعها مع نهاية الأسبوع الحالي.



وأضاف المساعفة خلال اتصال هاتفي مع برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الاثنين أن اختلاف الدوام بين المدارس الحكومية والخاصة جاء لتطبيق أنشطة الفاقد التعليمي.



ونوه أنه يتم اقتطاع أول 10 دقائق من حصة الرياضيات لمراجعة المفاهيم السابقة بالإضافة إلى حصتين من مبحث اللغة العربية من البرنامج الأسبوعي، موضحاً أنه لا يمكن زيادة مدة الحصة لعدم تأخير دوام الفترة المسائية أو الدوام أيام السبت لتعويض الفاقد التعليمي .



ولفت أن التربية ألغيت استراحة الـ 5 دقائق وقللت مدة الحصة 5 دقائق في مدارس الفترتين ليتمكن طلبة الفترة المسائية أن يعودوا إلى منازلهم قبل غروب الشمس.



ونوه أن المدارس تفتح أبوابها حالياً الساعة 7:45 صباحاً والحصة الأولى تبدأ في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحا، مشيرا إلى أن بدء الحصة الأولى ما بعد شهر رمضان سيكون الساعة الثامنة صباحاً.



وحول فصل الشتاء، أكد أن جميع الغرف الصفية مدفأة وتم التعميم على المدارس بكيفية التعامل مع وسائل التدفئة، لافتا أنه يمنع جمع التبرعات لشراء الوقود لتوفرها من قبل الوزارة.



وتوجه أمس، قرابة مليون و700 ألف طالب وطالبة إلى 4073 مدرسة في مختلف مناطق المملكة من مدارس وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين والثقافة العسكرية إلى مقاعدهم الدراسية.

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