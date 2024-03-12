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الثلاثاء، 12-03-2024 10:47 ص

جمعية التمور تنفي وجود تمور اسرائيلية في السوق المحلي

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الوكيل الإخباري-رصد

 

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نفى رئيس جمعية التمور أنور حداد ما يتم تداوله عبر وسائل التواصل حول وجود التمور الاسرائيلية في السوق المحلي .

وقال حداد عبر برنامج الوكيل الذي يبث على راديو هلا أن الأردن لا يستورد من اسرائيل أي نوع من التمور منوهاً أن اسرائيل تصدر التمر من نوع "المجهول " الى الدول وهذا النوع يمنع استيراده مطلقاً في الأردن لوفرة انتاجه محلياً .

وبين أن الأردن ينتج ما يقارب 32 ألف طن من مختلف أصناف التمور منها 20 ألف طن من تمر المجهول مزروعة معظمها في منطقة وادي الأردن .

واشار الى جودة التمور الأردنية المنتجة محليا حيث ينتج الأردن  80 % من تمور المجهول و 13% من أصناف البرحي و 7% من الأصناف الأخرى .

وأكد أن الأردن يستورد ما يقارب 15 ألف طن من الدول مثل السعودية والامارات والعراق  تشمل أصنافا غير متوفرة محلياً مثل التمور "السكري" و"عجوة المدينة" و"المبروم" و"الصقعي".

وأوضح أن الأردن يصدر نحو 14 ألف طن من التمور إلى السوق الدولي.

وأضاف أن نحو 35 ألف طن من التمور المحلية والمستوردة متاحة للاستهلاك في الأسواق المحلية على مدار العام.

وبين أن اسعار التمور المحلية تتراوح بين الدينار ونصف الى خمسة دنانير ووفقا لطلب المستهلك لهذا الصنف الأساسي في شهر رمضان الفضيل .

 

 




 

 


 

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