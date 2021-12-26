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الأحد، 26-12-2021 09:47 ص

حجاوي: الأرقام مبشرة .. الموجة الثالثة من كورونا تنحسر سريعا - فيديو

حجاوي برنامج الوكيل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
قال استشاري الأوبئة وعضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي إن الموجة الثالثة من كورونا تنحسر سريعا في المملكة وعدد الإصابات بالفيروس مبشرة .

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وأضاف حجاوي اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل " والذي يبث على" راديو هلا" أن حالات متحور أوميكرون وصلت إلى 33 حالة مشيرا إلى أن جميعها أعراضها بسيطة ولا إدخالات إلى مستشفى لمصابي أوميكرون .


"تلقي الجرعة الأولى والثانية من لقاح كورونا يجب أن تكون من نفس النوع و بشأن الثالثة المعززة من الممكن أن تكون من أي نوع آخر من المطاعيم" وفق حجاوي

 

قال حجاوي إن بعد 14 يوم من الإصابة بالفيروس يمكن للشخص أن يخرج من الحجر الصحي حتى لو ظهرت نتيجة فحص الكشف عن كورونا إيجابية.

 

وحول الحوامل والمرضعات بيّن حجاوي أنه لا موانع لأخذ لقاح كورونا .


يبدأ أمر الدفاع 35 بداية العام المقبل في إطار الحرص على مواجهة فيروس كورونا و متحوراته .

 


 




 

 


 

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