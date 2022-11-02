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الأربعاء، 02-11-2022 10:59 ص

سلطة العقبة: 85% حجوزات الفنادق خلال إقامة معرض سوفكس 2022

المجالي


الوكيل الإخباري - رصد 
قال مفوض البيئة والسياحة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور نضال المجالي إن العقبة شهدت 41 حركة جوية من هبوط و إقلاع في مطار الملك الحسين الدولي خلال إقامة سوفكس 2022 في العقبة .اضافة اعلان


وأضاف المجالي اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن حجوزات فنادق العقبة في مختلف تصنيفاتها بلغت 85% خلال إقامة معرض سوفكس 2022 منوهاً إن حجوزات فنادق 5 و3 نجوم بلغت 95% خلال 3 أيام .

وتابع "استقبلت العقبة 22 باخرة مجدولة خلال شهر تشرين الثاني الحالي واحدة منهم تصل اليوم الأربعاء"، متوقعاً وصول 9 بواخر سياحية خلال شهر كانون الأول القادم . 

وحول المعابر أشار أن معبر جنوب وادي عربية يدخل منه 2000 سائح يومياً إلى البتراء بالإضافة إلى الإقامة في العقبة أما المعبر الدرة الذي يسجل دخول 5 آلاف سائح من السعودية مع نهاية الأسبوع .

وأكد أن إقامة سوفكس 2022 في العقبة ساهمت بنقل العقبة إلى محطة عالمية في سياحة المعارض ضمن قطاعات واسعة وجمهور واسع .

 




 

 


 

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