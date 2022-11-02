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الأربعاء، 02-11-2022 10:03 ص

سوفكس: إقامة معرض الدفاعات الأمنية خلال السنوات القادمة في العقبة

الطويل


الوكيل الإخباري - رصد 
أكد نائب المدير التنفيذي لشركة سوفكس الاردن الاستاذ احمد الطويل أن معرض سوفكس 2022 في العقبة حقق رؤية مختلفة حول الدفاعات الأمنية وذلك بالتنسيق مع مختلف الجهات المشاركة بالإضافة إلى الشركات المحلية .

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وأضاف الطويل اليوم الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن معرض سوفكس يتطلع إلى زيادة المعارض في عدة قطاعات منها السياحية و الطائرات الجوية وذلك في 2024 ، مؤكداً على إقامة معرض سوفكس في العقبة خلال السنوات القادمة.


ونوه أن أهمية إقامة سوفكس في الأردن تكمن في تبادل الخبرات الأردنية مع خبرات الدول المشاركة من كافة دول العالم .


وقال الطويل إن "مصر والإمارات وأذربيجان والبوسنة والهرسك والسعودية " شاركوا لأول مرة في معرض سوفكس 2022 في العقبة.


ولفت الطويل إلى دور معرض سوفكس 2022 في توقيع عدة اتفاقيات بين شركات عالمية و شركات أمنية أردنية والتي تنعكس إيجابياً على الاقتصاد الأردني.


وتابع " سوفكس 2022 دعم أكثر من 10 شركات أردنية ناشئة في عرض وبيع منتجاتها إلى دول العالم المشاركة".


وشارك في سوفكس 2022 بنسخته الـ 13 ما يقارب 370 عارض من 40 دولة بالإضافة إلى 70 وفد من دول العالم.


 




 

 


 

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