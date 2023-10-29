سويلم: إسرائيل تدرك أنه لا مفر من صفقة تبادل الأسرى

الوكيل الإخباري - رصد

أكد أستاذ العلوم السياسية والكاتب والمحلل السياسي الدكتور عبد المجيد سويلم أن هناك مؤشرات تدلل على أنه سيصار للبحث عن وقف إطلاق نار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل في قطاع غزة والبحث عن حلول سياسية في المستقبل القريب.



وقال سويلم عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، أن النخب السياسية وقادة الرأي العام في إسرائيل أشاروا إلى أن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل والمقاومة أصبحت واقعا لا مفر منه وعلى إسرائيل أن تتكيف لإجراء هذه الصفقة وخاصة أنها كانت ركنا أساسيا منذ إطلاق المقاومة معركة "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر والتأكيد على هذا المطلب في كل خطاب تقريبا للمقاومة كان آخرها أمس السبت في خطاب أبو عبيدة الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

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وأضاف أن الولايات المتحدة ودول الغرب على الرغم من دعمها لإسرائيل في هجومها على غزة تدرك مخاطر توسع العمليات العسكرية وتطورها إلى حرب إقليمية، وهو ما يجري العمل عليه من خلال الضغط على إسرائيل للجلوس على طاولة المفاوضات لتجنب الانزلاق في حرب كبرى بالشرق الأوسط لا تريدها الدول الكبرى ودول المنطقة.



وتابع أن هناك تساؤلات ستطرح خلال الفترة المقبلة على إسرائيل حول أهدافها من العدوان على غزة وإلى أين ستصل الأمور لاحقا، لافتا إلى أن معالم الأفق السياسي ستتضح أكثر خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بأن يتضمن حل حقيقي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.



وأشار سويلم إلى أن هناك مصالح استراتيجية للولايات المتحدة ودول الغرب في منطقة الشرق الأوسط، وأن الغرب يحاول أن يظفر بشيء في المنطقة نظرا لأهميتها الاستراتيجية وقربها من المصالح الحيوية.



وبيّن أن وسائل الإعلام الغربية التي تبنت الروايات الإسرائيلية والأمريكية لما يجري في غزة أصبحت أمام هجوم الجمهور والرأي العام الغربي بعد أن كشفت الحقائق زيف الادعاءات خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن هناك تظاهرات تجوب دول الغرب غالبيتها من مواطني تلك الدول ولا تشكل الجاليات العربية أو المسلمين منها إلا 10-15% وهو ما يدلل على وعي الجمهور.



وأوضح أن إرسال الولايات المتحدة ودول الغرب لحاملات الطائرات إلى منطقة الشرق الأوسط وتحديدا غرب آسيا لإظهار الدعم لإسرائيل والتأكد من عدم كسر صورة إسرائيل كما اهتزت وكسرت على يد المقاومة أمام العالم في 7 أكتوبر، مشددا في ذات الوقت على أن الولايات المتحدة لا تريد الانزلاق في حرب بالمنطقة.