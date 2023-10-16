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الإثنين، 16-10-2023 09:43 ص

خبير أمن سيبراني: الاحتلال يتحكم بمنصات التواصل الاجتماعي ويقيد المحتوى الذي يدعم غزة

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الوكيل الإخباري - رصد
توقع خبير الأمن السيبراني المهندس مجدي القبالين حظر حسابات آلاف المستخدمين على منصات التواصل الاجتماعي بعد نهاية حرب غزة.اضافة اعلان


وقال القبالين عبر "برنامج الوكيل"، على "راديو هلا" اليوم الاثنين، إن خوارزميات منصات التواصل التي يتم التحكم بها من قبل الاحتلال الإسرائيلي تمنع الترويج للمحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية وتدعم فقط المحتوى الذي يدعم الاحتلال وسياساته تجاه العرب حتى لو كان ذلك يتضمن تزييفا للحقائق ونشر الفتنة والتضليل الإعلامي.

وأضاف أن هناك تقييد على المحتوى الذي يدعم القضية الفلسطينية وذلك من خلال تتبع ارشيف الأشخاص ومعرفة توجهاتهم وبالتالي منع أو تقييد وصول هذا المحتوى، لافتا إلى أنه يمكن التحايل على هذه الخوارزميات والتكنولوجيا المستخدمة لكن يسهل اكتشافها لاحقا وهو ما قد يؤدي إلى حذف المحتوى أو حظر المستخدمين.

وأشار القبالين إلى أن الاحتلال يتحكم بهذه المنصات من خلال أشخاص يؤيدون مواقفه لدعم محتواه ضد المحتوى العربي أو الفلسطيني، وأن هناك تشريعات أمريكية تسمح لهذه المنصات بالتعامل مع هذا المحتوى وتقييده من باب الحفاظ على الأمن القومي، وأن المتحكمين أساسا بعمل هذه المنصات هم من الكيان الصهيوني ويمنع على العرب شغر هذه الوظائف نظرا لحساسيتها وأهميتها الكبرى.

واعتبر أنه للوصول إلى محتوى عربي دون أي تقييد أو ممارسة أنواع من الضغوط على نشر المحتوى الذي يدعم القضايا العربية بما فيها القضية الفلسطينية هو إنشاء منصة تواصل اجتماعي عربية مستقلة.

ودعا القبالين الأردنيين والعرب إلى عدم الانجرار وراء المحتوى المضلل الذي يستهدف الاحتلال من خلاله بث الفتنة والتفرقة واستغلال بعض القضايا وإثارتها في الوقت الحالي لإضعاف المواقف العربية وإشغالها عن القضية الهامة وهي القضية الفلسطينية والحرب على غزة.

 




 

 


 

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