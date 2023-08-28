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الإثنين، 28-08-2023 10:24 ص

شكاوى من تخفيض مقاعد مكرمة أبناء العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية

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الوكيل الإخباري - اشتكى مواطنون يعملون في جامعات حكومية من قرار مجلس التعليم العالي بتخفيض أعداد مقاعد مكرمة أبناء العاملين في الجامعات الأردنية الرسمية.اضافة اعلان


وقال احدهم عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" اليوم الاثنين إنهم تفاجؤوا بتخفيض أعداد المقاعد بنسبة 15% . 


وأضاف أن الطلبة وأولياء الأمور يرفضون قرارات مجلس التعليم العالي بتخفيض نسب مقاعد الطب في الجامعات الرسمية منوهاً أن القرارات مجحفة بحق الطلبة. 

وكان عدد من طلبة الثانوية العامة "التوجيهي"، نفذوا أمس، وقفة احتجاجية أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رفضا لقرار تقليص مقاعد الجامعات الحكومية والخاصة فيما يتعلق بتخصص الطب.

 




 

 


 

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