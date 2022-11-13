شكوى من كهرباء تضرب جدران مدرسة في الديسة والتربية توضح - فيديو

الوكيل الإخباري - رصد

أكدت مدير تربية محافظة العقبة الدكتورة سمية البرديني إن التشققات في مدرسة الديسة الثانوية للبنات لا تشكل خطورة على الطلبة رداً على شكوى تفيد أن أسقف المدرسة تشح المياه من المكيفات ومن ثم تضرب الكهرباء الجدران مما يسبب تلامس كهربائي .

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وأضافت البرديني اليوم الأحد عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن المدرسة تعاني من دلف للمياه من المكيفات مما أدى إلى تشكل "الرطوبة".

وتابعت "تم إصدار تقرير من الجهات المختصة أن المدرسة لا تشكل أي خطورة على الطلبة".



من جهته أكد مدير إدارة الابنية والمشاريع الدولية في وزارة التربية والتعليم المهندس إبراهيم السمامعة أنه سيتم إجراء صيانة للمدرسة .



وشدد السمامعة أن سلامة الطالب هي أولوية الوزارة .



ووصلت شكوى من أولياء أمور أن الكهرباء تضرب جدران المدرسة بسبب تساقط المياه من المكيفات مما يشكل خطورة على الطلبة، اضافة الى بعض التشققات في احد الجدران ، بالرغم من ان المدرسة جديدة وتم تسليمها في العام 2019.