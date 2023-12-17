الحوارات لـ الوكيل: ضغط المجتمع الإسرائيلي على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية

الوكيل الاخباري - رصد

أكد الكاتب والمحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات أن مقتل الأسرى الإسرائيليين الثلاثة في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة على يد جيش الاحتلال انعكس على مجتمع الداخل الإسرائيلي بالضغط على نتنياهو .

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وأضاف الحوارات خلال اتصال هاتفي عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن ضغط المجتمع الإسرائيلي وأهالي الرهائن الإسرائيليين على نتنياهو سيكون له تداعيات سياسية .



ولفت أنه يوجد قطيعة بالعلاقة بين الشارع الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية مشيراً إلى أن الإسرائيليين لم يثقوا بحكومة نتنياهو وتحقيق أهداف الحرب بإطلاق سراح الرهائن والقضاء على حماس.



وأوضح أن نتنياهو بمأزق مما يدفعه إخفاء المعلومات حول ما يحدث في المعركة أولها عدد قتلى الجيش وعدد المصابين في معارك قطاع غزة .



وقال " نتنياهو يحاول أن يحمل الفشل وعدم تحقيق أهداف الحرب للجانب العسكري ومن ضمنها 7 أكتوبر مما يدفع إلى زيادة التوتر بينه وبين العسكريين الإسرائيليين".



وبشأن المقاومة أكد أنها تخضع لضغوط عربية ودولية ولكنها جادة بوضع العراقيل لجيش الاحتلال أمام تحقيق مكاسب في معارك قطاع غزة .



وختم أن المقاومة مصرة على وقف كامل لإطلاق النار مؤكداً أن إسرائيل ترفض ذلك لأنه مؤشرا لخسارتها وفشلها بتحقيق أهدافها العسكرية .

