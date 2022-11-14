الإثنين 14-11-2022
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الإثنين، 14-11-2022 09:36 ص

صور وفيديو - أعمال تركيب جسر مشاة غير مكتملة في شارع صرح الشهيد

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الوكيل الإخباري - أفاد مواطنون أن أعمال تركيب جسر مشاة في منطقة المدينة الرياضية شارع صرح الشهيد مقابل مدرسة اكسفورد غير مكتملة .

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وأضاف مواطنون اليوم الاثنين عبر "برنامج الوكيل" الذي يبث على "راديو هلا" أن الجهات المعنية بدأت بتركيب نصف الجسر ولكنها لم تستكمل أعمالها بسبب وجود حفرية على جانب الشارع.


وتضاربت المعلومات حول جزء الجسر "المفقود" هل تضرر بحادث سير أم أن أعمال الجسر غير مكتملة والموجود في شارع صرح الشهيد على هذا الحال منذ 6 أشهر .



 




 

 


 

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