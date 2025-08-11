شاهد كلب صغير يطارد دبا أسود اقتحم منزلا في كندا

الوكيل الإخباري- في موقف بطولي وغير متوقّع، أظهر كلب صغير من نوع بوميرانيان شجاعة نادرة بعدما طارد دبًا أسود تسلل إلى منزل عائلة في فانكوفر، كندا.

اضافة اعلان



📹 مقطع الفيديو الذي نشرته صاحبة المنزل "كايلا كلاين" على تيك توك، يُظهر الدب وهو يدخل عبر باب الفناء ويتجول في المطبخ بحثًا عن الطعام، قبل أن يتدخل الكلب "سكوت"، الذي لا يتجاوز وزنه 5 أرطال، وينبح بقوة ليُجبر الدب على الفرار.



🐻 الدب كان يتغذى على طعام الكلاب لبضع دقائق قبل أن يُفاجَأ بسكوت، الذي ظهر في لقطات لاحقة وهو يحرس الفناء بكل ثقة، تحسّبًا لأي محاولة عودة من الضيف الثقيل.



📲 الفيديو حقق تفاعلًا واسعًا، حيث علّق المتابعون بانبهار على شجاعة الكلب، وأعاد كثيرون نشر المقطع تحت وسم #GuardDog.



🌲 كايلا ذكرت أن هذه ليست المرة الأولى التي تزور فيها الدببة المنزل، مشيرة إلى أن الأم سبق أن حطّمت السياج الخلفي في زيارة سابقة.