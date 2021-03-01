عبيدات لـ برنامج الوكيل : الاردن يواجه موجة جديدة من كورونا والمهم حاليا انهاء الوباء

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات عبر برنامج الوكيل ان اي شخص يصاب بكورونا وياخذ المطعوم معرض للاصابة مرة اخرى نافيا حدوث وفيات كان سببها تلقي مطعوم فيروس كورونا .

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واضاف ان بعض اللقاحات آمنة وفعالة بنسبة تزيد عن 80 بالمائة ولقاحات اخرى تصل نسبة الامان فيها الى 95 بالمائة .

واكد عبيدات وصول مطعوم استرازينكا بواقع 190 الف جرعة مشيرا الى انه من المتوقع ان تصل المملكة خلال الفترة القادمة كميات كبيرة من المطاعيم حتى الوصول الى نهاية العام الحالي بانهاء برنامج التطعيم .

واشار الى انه اسبوعيا ستصل اعتبارا من الاسبوع القادم ضعف الكميات المتوفرة حاليا في المملكة من المطاعيم .

ووجه عبيدات رسالة عبر برنامج الوكيل الى كل من سجل عبر المنصة المخصصة لتلقي مطعوم كورونا وتلقى الجرعة الاولى من المطعوم ان يتواصل مع وزارة الصحة فورا لتلقي الجرعة الثانية .

واكد عبيدات ان العالم يسعى الان الى انهاء حالة الوباء لفيروس كورونا ومن ثم العمل على السيطرة الكاملة وانهاء فيروس كورونا .

وقال عبيدات ان لقاحات كورونا المتوفرة مناسبة للطفرات المتحورة حاليا وهي السلالة البريطانية والافريقية .

واشار عبيدات انه لغاية الان سجل عبر منصة تلقي مطعوم كورونا تخطى حاجز الـ 400 الف شخص لغاية الان مؤكدا على ان هناك عددا كبيرا من كبار السن لم يسجل لغاية الان في المنصة .

واكد عبيدات ان الاردن يمر بموجة جديدة من فيروس كورونا مشيرا الى وجود رغبة للحكومة في اعطاء كل المواطنين لقاح كورونا .

ولفت عبيدات الى ان هناك دراسة لالغاء اعطاء المطاعيم يوم الجمعة لظروف الحظر الشامل اضافة الى امكانية ترحيل موعد الشخص الذي لم يذهب لاخذ الجرعة الثانية من مطعوم فيروس كورونا .



