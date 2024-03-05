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الوكيل الاخباري
 

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فيديو - تدهور ضاغطة نفايات على 9 مركبات بالجبل الابيض ونقل الاصابات الى الزرقاء الحكومي

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الثلاثاء، 05-03-2024 08:41 ص

فيديو - تدهور ضاغطة نفايات على 9 مركبات بالجبل الابيض ونقل الاصابات الى الزرقاء الحكومي

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الوكيل الإخباري - أصيب 12 شخصاً بجروح ورضوض، صباح اليوم، إثر تدهور ضاغطة نفايات وصدمها بـ 9 مركبات في منطقة الجبل الأبيض بمحافظة الزرقاء. 

وقامت كوادر الدفاع المدني بنقل المصابين إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة. 

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من جهته قال مدير مستشفى الزرقاء الحكومي محمود دولة إنه وصل لغاية الآن إلى المستشفى 12 إصابة حالتهم مستقرة جراء حادث الزرقاء الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء بمنطقة الجبل الأبيض.


وأضاف دولة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، أنه يوجد الآن في قسم الطوارئ عدد من الأطباء بتخصصات للتعامل مع الإصابات .


وكانت منطقة الجبل الأبيض شهدت صباح اليوم حادث تدهور ضاغطة نفايات مع صدم (9) مركبات .

 


 




 

 


 

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