الخميس 30-09-2021
الوكيل الاخباري

الضمان الاجتماعي: 50% من العمالة المستفيدة من برنامج استدامة من النساء

معالج طبيعي لـ برنامج الوكيل : مراكز التوحد لتكييف المريض مع المجتمع

حقيقة خطوبة زين كرزون مجددا- صورة

مطالبة باصدار تراخيص لسائقي باصات الخصوصي لنقل طلبة المدارس

إصابات بالاختناق خلال اقتحام الاحتلال حي المصايف في رام الله

وزير العمل يتعهّد بتخفيض رسوم تصاريح العمل

التعليم العالي: معدلات القبول الموحد انخفضت بشكل كبير

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

الكشف عن أسوأ دولة للتواجد فيها في ظل جائحة كورونا

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

الخميس، 30-09-2021 08:45 ص

مدير إدارة السير يوجه بتسليم الرخص حال تصويب السائقين أوضاعهم

9202123102217756823230


الوكيل الإخباري - وجّه مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الصعوب ، تعليمات مباشرة لرؤساء الاقسام والمفارز  تسليم المواطنين لرخصهم حال تصويب اوضاعهم ودفع المستحقات المترتبة على مخالفاتهم ، تسهيلا عليهم.

اضافة اعلان

 

جاء ذلك ردّا على شكوى عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث تمت مخالفة سائق تكسي  داخل جسر الملك حسين.


ولفتت إدارة السير الخميس، أن الأخير  قام بمراجعة ادارة السير في ذات اليوم ومقابلته من قبل مدير ادارة السير العميد فراس الصعوب ، ليؤكد بان مخالفته قانونية وصحيحة بحسب تعليمات هيئة النقل البري القاضية بمنع عمل التكاسي على المعابر والجسور

 

وأضافت "سيتم إرسال رخصة القيادة لصاحب الشكوى للمبنى الرئيسي لادارة السير في عمان لاستلامها بدلاً من مراجعة قسم سير غرب البلقاء".

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
B10B3C06-65E4-444A-A731823A601DFB37_source

معالج طبيعي لـ برنامج الوكيل : مراكز التوحد لتكييف المريض مع المجتمع

920212294836798726473

وزير العمل يتعهّد بتخفيض رسوم تصاريح العمل

التربية والتعليم

بعد مناشدة عبر برنامج الوكيل .. إجراءات من التربية بعد إصابة طالب بكورونا

صور

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

92021261024692639963

السير لـ برنامج الوكيل : سقوط حمولة شاحنة في عمان ونتعامل مع الحادث - شاهد

920212822227309034982

الأوقاف لـ برنامج الوكيل : لا يوجد قرار سعودي بشأن السفر برا

أخبار متعلقة
92021261024692639963

السير لـ برنامج الوكيل : سقوط حمولة شاحنة في عمان ونتعامل مع الحادث - شاهد

333363_60_1629226193

العميد الصعوب : تواجد رقباء السير في شارع الاستقلال ضروري

وزارة التربية والتعليم

التربية تستجيب لمواطن بعد مناشدته عبر برنامج الوكيل

a004504f-da20-4b57-93d0-244ab28d3087

تدهور مركبة شحن داخل نفق الملتقى في عمان - فيديو

920217105936981888105 (1)

مواطن : ابني يرغب بالصناعي والمدرسة سجلته علمي