مدير إدارة السير يوجه بتسليم الرخص حال تصويب السائقين أوضاعهم

الوكيل الإخباري - وجّه مدير إدارة السير المركزية العميد فراس الصعوب ، تعليمات مباشرة لرؤساء الاقسام والمفارز تسليم المواطنين لرخصهم حال تصويب اوضاعهم ودفع المستحقات المترتبة على مخالفاتهم ، تسهيلا عليهم.

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جاء ذلك ردّا على شكوى عبر "برنامج الوكيل" والذي يبث عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية " راديو هلا" ، حيث تمت مخالفة سائق تكسي داخل جسر الملك حسين.



ولفتت إدارة السير الخميس، أن الأخير قام بمراجعة ادارة السير في ذات اليوم ومقابلته من قبل مدير ادارة السير العميد فراس الصعوب ، ليؤكد بان مخالفته قانونية وصحيحة بحسب تعليمات هيئة النقل البري القاضية بمنع عمل التكاسي على المعابر والجسور

وأضافت "سيتم إرسال رخصة القيادة لصاحب الشكوى للمبنى الرئيسي لادارة السير في عمان لاستلامها بدلاً من مراجعة قسم سير غرب البلقاء".



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