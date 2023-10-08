الأحد 08-10-2023
الوكيل الاخباري

المستشفى الميداني الأردني 76 في غزة: جاهزون للتعامل مع أي حالة طارئة

الجيش الإسرائيلي ينشر أسماء 26 ضابطا وجنديا قتلوا منذ يوم أمس

مسؤولة بالفيدرالي الأمريكي: من المرجح أن ترتفع الفوائد مجدداً

كتائب القسام تعلن مقتل قائد كتيبة الاتصالات في الجيش الإسرائيلي

مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: ما حدث بجنود الاحتلال صدمة وانهيار

وفاة طفل 3 أعوام دهساً في غور الصافي

سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية

9 إصابات بحوادث مُتفرقة على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

مرشحون لإجراء المقابلات الشخصية لوظيفة معلم - أسماء

إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غزة للاشتباه بتسلل طائرات مسيرة من قطاع غزة

الأحد، 08-10-2023 09:51 ص

مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: ما حدث بجنود الاحتلال صدمة وانهيار

ق


الوكيل الاخباري - 
أكد المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد مصالحة أن ما حدث لجنود الاحتلال هو صدمة عسكرية وانهيار للقوة نتيجة ما قدمته المقاومة. 

اضافة اعلان


وقال مصالحة في اتصال هاتفي من قضاء الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد إن سلطات الاحتلال فرضت حكومة طوارئ للحد من  صدمتها التي تعرضت لها أمس .


ونوه أن كل مستوطن يسيطر عليه الخوف بسبب عدم تمكنهم من معرفة عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين والذي ما زالت تخفيه المقاومة الفلسطينية. 


وأشار أن قوة الصدمة ستكون لدى سلطات الاحتلال عند معرفة من هم الأسرى والضباط والمستوطنين الإسرائيليين الذين تم اسرهم .


وكانت كتائب القسام أعلنت أن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، مضيفة أن مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية في أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وغيرها.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
99

سرحان لـ الوكيل: نحو 50 منزلا و4 أبراج سكنية قصفها الاحتلال في غزة الليلة الماضية

25HRPsNBC0j95U3LYcwUvtxfVvNTuAwnYpgaxTw2

السعايدة: جولات تفتيشية على المحطات لتقديم خدمة شحن المركبات الكهربائية بكافة أنواعها

2 (2)

نقابة المهندسين: ملتزمون بصرف الرواتب التقاعدية المتأخرة وننتظر من الحكومة إقرار تعديلات صندوق التقاعد

M63A9019

ديوان الخدمة المدنية: انتهاء التعيين في الوظائف الحكومية عن طريق قوائم الانتظار عام 2027

M63A8879

التربية توضح بشأن المستنكفين من مدارس الملك عبد الله الثاني للتميز

WhatsApp Image 2023-10-03 at 9.53.37 AM

الأمانة: إشارة الشميساني الجديدة ما زالت في مرحلتها التجريبية