مستشار بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: ما حدث بجنود الاحتلال صدمة وانهيار

الوكيل الاخباري -

أكد المستشار الإعلامي والمختص بالشأن الإسرائيلي الأستاذ محمد مصالحة أن ما حدث لجنود الاحتلال هو صدمة عسكرية وانهيار للقوة نتيجة ما قدمته المقاومة.

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وقال مصالحة في اتصال هاتفي من قضاء الناصرة عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد إن سلطات الاحتلال فرضت حكومة طوارئ للحد من صدمتها التي تعرضت لها أمس .



ونوه أن كل مستوطن يسيطر عليه الخوف بسبب عدم تمكنهم من معرفة عدد القتلى والأسرى الإسرائيليين والذي ما زالت تخفيه المقاومة الفلسطينية.



وأشار أن قوة الصدمة ستكون لدى سلطات الاحتلال عند معرفة من هم الأسرى والضباط والمستوطنين الإسرائيليين الذين تم اسرهم .



وكانت كتائب القسام أعلنت أن مقاتليها لا يزالون يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع داخل الأراضي المحتلة، مضيفة أن مفارز المدفعية تقوم بإسناد المقاتلين بالقذائف الصاروخية في أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وغيرها.