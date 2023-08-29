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الثلاثاء، 29-08-2023 09:58 ص

منحة جامعية كاملة لإبنة الفنان متعب السقار من جامعة عمان العربية

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

تلقت ابنة الفنان الراحل متعب السقار منحة جامعية كاملة من جامعة عمان العربية لمتابعة دراستها في مجال علم البيانات والذكاء الاصطناعي.

وفاجأ رئيس جامعة عمان العربية، الأستاذ الدكتور محمد الوديان، ابنة الفنان الراحل متعب السقار خلال برنامج "الوكيل" الذي يُبث عبر اثير راديو "هلا"، حيث أعلن لها على الهواء مباشرة عن منحها منحة دراسية كاملة تشمل الرسوم الجامعية، وذلك تكريماً لذكرى والدها الفنان وتقديراً لإرثه الفني ولعائلتها.

وعبّرت غالية عن سعادتها البالغة بهذا الخبر، قائلة: "أشكركم من القلب على إضافة السعادة لقلبي ، ورسم البسمة على وجهي." انقر هنا 

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