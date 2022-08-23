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الثلاثاء، 23-08-2022 09:25 ص

مواطنون يتداولون فيديو لمراكز تجارب ادوية على المواطنين ومهيدات يوضح - فيديو

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الوكيل الاخباري - رصد

أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات ان مراكز تجارب الادوية على مواطنين والتي كثر الحديث عنها مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي مراكز مرخصة وتخضع لرقابة المؤسسة العامة للغذاء والدواء .

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وأشار مهيدات في تصريح لـ "برنامج الوكيل" على راديو هلا اليوم الثلاثاء إلى وجود 11 مركز في الأردن لإجراء الدراسات على الأدوية مرخص ضمن شروط محددة من قبل المؤسسة".


وشدد مهيدات أن الادوية التي يتم إجراء التجارب فيها هي لأدوية تراكيبها متداولة اصلاً في الأسواق ، وأن التجارب تتم لغايات تطوير الأدوية أو لأدوية بديلة ، حيث يُشترط ان يكون الشخص المتبرع لإجراء التجربة من الاشخاص الاصحاء .


وتابع "أن إجراء التجارب يتم تحت رقابة صارمة من المؤسسة في جميع مراحل الدراسة "، وهي ممارسة موجودة في مختلف دول العالم لغايات تطوير الأدوية ولا تشكل خطر على صحة الانسان. 


وأشار أنه خلال التجربة الواحدة يتم إعطاء المتبرع الدواء لمرة واحدة أو مرتين كحد أقصى.


وأوضح أن نتائج التجربة والأعراض التي تظهر على المتبرع يتم كتابتها بشكل مفصل لمقارنتها بين كل المتبرعين للحصول على نتائج نهائية دقيقة .


وانتشرت مقاطع فيديو أمس الإثنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمواطنين يتحدثون عن تجربتهم حول تجارب سريرية للأدوية عليهم منوهين أنه يتم إعطائهم من 150 إلى 350 دينار مقابل إجراء التجربة داخل المراكز المخصصة.

 


 




 

 


 

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