مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

الوكيل الإخباري - اشتكى مواطن ، الأربعاء ، من ارتفاع سعر الزنجبيل ، الذي وصل إلى (10) دنانير للكيلو الواحد .

اضافة اعلان



وبين المواطن ، للإعلامي محمّد الوكيل، أنه وبعد أن قام بشراء أصناف من الخضار والفواكه ، تفاجأ بسعر الزنجبيل على الفاتورة ، الأمر الذي حدا به للتواصل مع "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، للوقوف على ذلك .

واستهجن الإعلامي الوكيل ، ما جاء خلال الشكوى ، لافتا أنه سيتم متابعتها مع الجهات المعنية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين .

وأشار المواطن ، أن سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة ، علما أن كثيرا من الأردنيين ، يستخدمونه في فصل الشتــاء نتيجة للأمراض الموسمية ، حيث يستخدم لغايات العلاج .

وأكد أنه عادة ما يقوم بشراء الزنجبيل بسعر يصل إلى نحو (4) دنانير على أبعد تقدير ، لافتا انه تم التواصل مع ذات المحل الذي قام بالشراء منه ، للتأكد من سعره ، فأجابه أن سعر الكيلو (10) دنانير.



