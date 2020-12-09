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الأربعاء، 09-12-2020 12:29 م

(10) دنانير لليكلو الواحد

مواطن لبرنامج الوكيل : سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة - فيديو

ك
الزنجبيل


الوكيل الإخباري - اشتكى مواطن ، الأربعاء ، من ارتفاع سعر الزنجبيل ، الذي وصل إلى (10) دنانير للكيلو الواحد .

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وبين المواطن ، للإعلامي محمّد الوكيل، أنه وبعد أن قام بشراء أصناف من الخضار والفواكه ، تفاجأ بسعر الزنجبيل على الفاتورة ، الأمر الذي حدا به للتواصل مع "برنامج الوكيل" ، الذي يُبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، للوقوف على ذلك .

 

واستهجن الإعلامي الوكيل ، ما جاء خلال الشكوى ، لافتا أنه سيتم متابعتها مع الجهات المعنية، ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة والتموين .

 

وأشار المواطن ، أن سعر الزنجبيل يقارب سعر الذهب في المملكة ، علما أن كثيرا من الأردنيين ، يستخدمونه في فصل الشتــاء نتيجة للأمراض الموسمية ، حيث يستخدم لغايات العلاج .

 

وأكد أنه عادة ما يقوم بشراء الزنجبيل بسعر يصل إلى نحو (4) دنانير على أبعد تقدير ، لافتا انه تم التواصل مع ذات المحل الذي قام بالشراء منه ، للتأكد من سعره ، فأجابه أن سعر الكيلو (10) دنانير.

 

 

 


 




 

 


 

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