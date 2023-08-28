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الإثنين، 28-08-2023 10:33 ص

مواطن يتلقى مكالمة احتيال هاتفية من رقم بنكي ويحذر - فيديو

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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شارك المواطن حبيب الحوراني تجربة تعرضه لمحاولة احتيال عبر اتصال هاتفي من رقم هاتف ادعى انه لخدمة العملاء التابع لإحدى البنوك.

وفي حديثه لبرنامج "الوكيل" الذي يبث على اثير راديو هلا ، أفاد الحوراني بأنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من فرد ادّعى أنه يمثل البنك، وأراد الحصول على معلوماته الشخصية والبنكية، مثل رقم بطاقة الصراف الآلي وكلمة المرور. زُعم أن هذا الطلب يأتي في إطار تأمين حسابه بسبب تقارير عن عمليات احتيال وسرقة معلومات من خارج البلاد.

وتابع الحوراني إنه شعر بالشكوك تجاه الطلب، فاتصل بالبنك مباشرةً من خلال القنوات الرسمية للتحقق.حيث  أكد له ممثلو البنك أنهم لا يطلبون أبدًا معلومات حساسة كهذه عبر الهاتف، وأوضحوا أنها محاولة احتيال.

وأكد ان  البنك قام باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لتأمين حسابه، بالإضافة إلى إبلاغ عملائه بتلك الإجراءات الأمنية.

وتُظهر هذه التجربة وفقاً لحديث الحوراني ضرورة زيادة الوعي الأمني بين المواطنين وتوجيههم لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية معلوماتهم الشخصية والمالية من أي محاولات احتيال محتملة والقيام بابلاغ الجهات المعنية لاخذ الاحتياطات الامنية  اللازمة .

 

 




 

 


 

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