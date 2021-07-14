مواطن يكشف لبرنامج الوكيل خطأ فادحا عند تلقيه الجرعة الثانية

الوكيل الإخباري - عرض مواطن ، الأربعاء عبر "برنامج الوكيل" ، والذي يبثّ عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية "راديو هلا" ، تجربته ، بعد تلقيه الجرعة الثانية من اللقاح الصيني .

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وفي التفاصيل الذي رواها المواطن (27) عاما عبر الهواء مباشرة خلال تواصل الإعلامي محمد الوكيل معه ، أنه تلقى الجرعة الأولى من لقاح فايزر ، ويوم أمس الثلاثاء تلقى الجرعة الثانية من لقاح آخر ، الأمر الذي أثار استيائه .

ولفت في حديثه أنه شعر بالتخوّف من أعراض صحية جانبية ، منوها أن حرارة أصابت "صدره" ، ما حدا به بالتواصل مرارا مع المعنيين في وزارة الصحة دون جدوى، لافتا أن حالته الصحية جيدة ، ولا أعراض صحية تدعو للخوف .

الإعلامي محمد الوكيل ، وجّه رسالة عاجلة إلى وزير الصحة الدكتور فراس الهواري ، للوقوف على الامر تحسّبا من إرباك المواطنين، ودرءا للخطر الذي قد يحصل .

اتصال المواطن ، أدى إلى تفاعل كثيرين حياله ، مطالبين باتخاذ إجراءات هامة ، شأنها منع الخلل الذي قد يحدث حيال تلقي لقاح كورونا.