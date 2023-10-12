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الخميس، 12-10-2023 09:57 ص

باحث بالشأن الإسرائيلي لـ الوكيل: إسرائيل تعاني أزمة تباطؤ بتقديم الخدمات لعدم وجود عمالة

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الوكيل الاخباري- رصد
قال المؤرخ والباحث بالشأن الإسرائيلي من حيفا الدكتور جوني منصور إن إسرائيل تعاني من أزمة تباطؤ في تقديم الخدمات في عدة قطاعات منها الإنشاءات والبنوك والمؤسسات التابعة لإسرائيل بسبب عدم وجود عمالة.اضافة اعلان


وأضاف منصور خلال اتصال هاتفي من حيفا عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الخميس، أن العمالة الفلسطينية من قطاع غزة في داخل الأراضي المحتلة متوقفة بالإضافة إلى عمالة الضفة.

ونوه أن إسرائيل لا تستطيع استقدام عمالة وافدة من خارج فلسطين ويوجد لديها نقص من العمالة الوافدة الفلسطينية بسبب توقفها . 

ولفت أن العاملين الإسرائيليين غادروا أماكن عملهم لتجنيدهم بالجيش بسبب الحرب مؤكدا أن إسرائيل تصرف لهم رواتب مما يزيد من كلفة الفاتورة الاقتصادية المدنية عليها. 

وقال إن تكلفة الحرب الحالية على إسرائيل قد تصل إلى مليارات الدولارات أمريكي إذا استمرت الحرب لمدة 3 أسابيع مؤكداً أن التكلفة تزداد مع استمرار الحرب .

وتابع " يوجد توجه في الأراضي المحتلة لرفع الضرائب بسبب الإقبال على الأسواق ورفع أسعار المواد الغذائية وفق بنك إسرائيل ووزارة المالية الإسرائيلية ".

 




 

 


 

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