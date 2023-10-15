صحفي من خان يونس لـ الوكيل: النازحون إلى جنوب غزة بلا طعام وماء

الوكيل الاخباري - رصد

قال الصحفي سامي فؤاد من خان يونس إن أهالي غزة النازحين إلى الجنوب يعانون ظروفاً صعبة دون طعام وماء وكهرباء.



وأضاف فؤاد خلال اتصال هاتفي من خان يونس عبر برنامج الوكيل، على راديو هلا اليوم الأحد أن آلاف الفلسطينيين نزحوا من الوسط والشمال إلى الجنوب مشيراً انهم لم ينزحوا هرباً ولكنهم قلقون على أبنائهم.



ولفت أن كبار السن النازحين إلى الجنوب بحاجة إلى عناية ودواء منوهاً أن صغار السن متواجدين على الطرقات مع أهاليهم دون غذاء ولا ماء .



وأكد أن قصف الاحتلال ما زال مستمر دون توقف على المناطق السكنية واستهداف المدنيين في قطاع غزة .

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وارتفعت حصيلة الشهداء من جراء عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء طوفان الأقصى حتى صباح الأحد إلى 2329 شهيدا ونحو 9042 جريحا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

