اتحاد المزارعين يتوقع ارتفاع أسعار أصناف خضار وفواكه خلال شهر رمضان

وقال العوران لـ "الوكيل الاخباري" أن تراجع الموسم المطري بشكل عام ، وانخفاض درجات الحرارة الذي سيرافق دخول شهر رمضان المبارك سيؤدي إلى تأخر نمو المزروعات ، وبالتالي تراجع المعروض من المنتج الحالي بالأسواق وارتفاع الأسعار .
وأضاف أن السلوك الاستهلاكي في رمضان يضاعف الطلب مقابل قلة المعروض ما سيسهم بارتفاع الأسعار بشكل عام في حال لم يتخذ المواطن نمط استهلاكي متزن بشراء الحاجة فقط دون مبالغة .
وأكد العوران أن المزارع الأردني يسعى دائماً إلى بيع محصوله بأسعار زهيدة ويحرص على تزويد السوق المحلي بكل احتياجاته من الخضار والفواكه ، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن وزارة الزراعة وضعت معايير وكميات محددة لاستيراد بعض الأصناف لحماية المنتج المحلي .
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