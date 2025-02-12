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التايمز: ملك الأردن رفض تأييد خطة ترامب .. وبانتظار مقترح مضاد من الدول العربية

جانب من المباحثات بين جلالة الملك وترامب أمس الثلاثاء في البيت الأبيض
جانب من المباحثات بين جلالة الملك وترامب أمس الثلاثاء في البيت الأبيض
الأربعاء، 12-02-2025 09:08 ص
الوكيل الإخباري- ترجمة - نشرت التايمز البريطانية بأن جلالة الملك عبد الله الثاني رفض تأييد خطة الرئيس ترامب بشأن غزة خلال محادثات المواجهة في البيت الأبيض.اضافة اعلان


ويريد الرئيس الأمريكي بحسب التايمز نقل مليوني شخص من غزة إلى مصر والأردن، فيما أكد جلالة الملك عبد الله إنه سيكون هناك اقتراح مضاد من الدول العربية .

وفي حديثه مع الملك في المكتب البيضاوي أمس الثلاثاء، أكد ترامب خطته للولايات المتحدة “لامتلاك” الأراضي الفلسطينية بعد الحرب. وكرر توقعه بنقل سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة إلى مصر والأردن لإفساح المجال أمام ما وصفه هذا الأسبوع بأنه "تطوير عقاري للمستقبل" بحسب ما ترجمه "الوكيل الإخباري".

وسبق أن قال ترامب إن هناك "قطعا من الأراضي" في الأردن يمكن أن تصبح موطنا دائما للنازحين من غزة.

وأضافت الصحيفة : في حديثه مع الملك في المكتب البيضاوي الثلاثاء، أكد ترامب خطته للولايات المتحدة “لامتلاك” الأراضي الفلسطينية بعد الحرب. 

وكرر توقعه بنقل سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة إلى مصر والأردن لإفساح المجال أمام ما وصفه هذا الأسبوع بأنه "تطوير عقاري للمستقبل".

وسبق أن قال ترامب إن هناك "قطعا من الأراضي" في الأردن يمكن أن تصبح موطنا دائما للنازحين من غزة ، الأمر الذي لاقى رفضاً من قبل جلالة الملك عبدالله .

التايمز
 
gnews

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