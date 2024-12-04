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الصحة: تعيين 600 من الكوادر الصحية بعد استكمال احتساب رواتبهم خلال 10 أيام

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أرشيفية
الأربعاء، 04-12-2024 10:16 ص

الوكيل الإخباري- كشف مدير إدارة الشؤون الإدارية في وزارة الصحة معين فؤاد أبو الشعر أن قرارات تعيين 600 شخص من الكوادر الصحية ستصدر خلال 7-10 أيام، على أن تبدأ هذه الكوادر العمل مباشرة بعد صدور هذه القرارات.

وقال أبو الشعر اليوم الأربعاء، عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، إن تأخر تعيين هؤلاء الأشخاص كان بسبب عدم وجود آلية لاحتساب الرواتب لأي شخص سيباشر العمل بالوزارة وذلك نظرا لصدور نظام الموارد البشرية الجديد الذي حل بديلا عن نظام الخدمة المدنية.

وأضاف أن الوزارة بدأت باحتساب الرواتب للكوادر الصحية اعتبارا من 2024/11/17 وأنهت احتسابها لـ350 شخص فيما تعمل الآن على استكمالها لـ250 آخرين.

وأشار أبو الشعر إلى أن هذه الكوادر الصحية تشمل أطباء وممرضين وصيادلة.

وكان عرض نحو 600 شخص عبر "برنامج الوكيل"، قضيتهم إذ أنهم قدموا استقالاتهم منذ نحو 6 شهور في القطاع الخاص والوظائف التي كانوا يعملون بها لانتظار التعيين بوزارة الصحة إلا أن ذلك تأخر حتى الآن.

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