 
الأحد 2024-08-11 02:21 م
 
 

الصرافين: عودة المغتربين واستمرار الحرب على غزة وراء انخفاض الحوالات

دنانير أردنية
دنانير أردنية




 

الأحد، 11-08-2024 12:39 م

الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أسباب انخفاض الحوالات المالية الخارجية المتدفقة إلى الأردن خلال الشهر الماضي.


وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن عودة المغتربين الأردنيين وقضاء فترة الإجازة في المملكة بالإضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وراء انخفاض قيمة التدفقات النقدية إلى المملكة، وذلك بعد فقدان نحو ربع مليون شخص لأعمالهم في الضفة الغربية إذ كانوا يقومون بالتحويل إلى ذويهم يوميا قبل الحرب.


وأضاف أن تدفق الحوالات المالية إلى المملكة سيزداد بعد توقف الحرب بشكل كبير، لافتا إلى أن جزء كبير من الحوالات يساهم بها بالإضافة إلى الضفة الغربية، الأردنيين العاملين في الولايات المتحدة ودول الخليج أيضا، فضلا عن عودة المغتربين إلى بلدان عملهم وعليه فإنهم سيقومون بتحويل مبالغ مالية بشكل دوري لذويهم في الأردن.


وبيّن أن صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني بالمجمل يعتمد على مبدأ العرض والطلب، مضيفا أن سعر الدولار مقابل الدينار مستقر بين 70.8 و70.85 دولار.

gnews

أحدث الأخبار

السفير محمد الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك

أخبار محلية السفير الهنداوي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك سفيرا للنمسا

تعبيرية

أسواق ومال مصر.. خبراء يعلقون على انخفاض الأصول الأجنبية لدى بنوك البلاد

رئيس بلدية ناعور مزيد المساعفة

أخبار محلية بعد 33 عاماً.. رئيس بلدية ناعور يُحقق حلمه ويجتاز امتحان التوجيهي

المستشار أولاف شولتس

فلسطين المستشار الألماني يؤكد لنتنياهو ضرورة وقف إطلاق النار

تعبيرية

فن ومشاهير أول تعليق من محمد منير بعد وعكته الصحية

بورصة عمان

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

نوم

فيديو منوع قاعدة النوم الجيد الذهبية 1 2 3 6

دونالد ترامب

عربي ودولي أول تعليق من البيت الأبيض بعد اختراق حملة ترامب





 


 



الأكثر مشاهدة