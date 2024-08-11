الصرافين: عودة المغتربين واستمرار الحرب على غزة وراء انخفاض الحوالات

الوكيل الإخباري - كشف رئيس جمعية الصرافين الأردنيين عبدالسلام السعودي أسباب انخفاض الحوالات المالية الخارجية المتدفقة إلى الأردن خلال الشهر الماضي.



وقال السعودي لـ"الوكيل الإخباري"، إن عودة المغتربين الأردنيين وقضاء فترة الإجازة في المملكة بالإضافة إلى استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وراء انخفاض قيمة التدفقات النقدية إلى المملكة، وذلك بعد فقدان نحو ربع مليون شخص لأعمالهم في الضفة الغربية إذ كانوا يقومون بالتحويل إلى ذويهم يوميا قبل الحرب.



وأضاف أن تدفق الحوالات المالية إلى المملكة سيزداد بعد توقف الحرب بشكل كبير، لافتا إلى أن جزء كبير من الحوالات يساهم بها بالإضافة إلى الضفة الغربية، الأردنيين العاملين في الولايات المتحدة ودول الخليج أيضا، فضلا عن عودة المغتربين إلى بلدان عملهم وعليه فإنهم سيقومون بتحويل مبالغ مالية بشكل دوري لذويهم في الأردن.



وبيّن أن صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الأردني بالمجمل يعتمد على مبدأ العرض والطلب، مضيفا أن سعر الدولار مقابل الدينار مستقر بين 70.8 و70.85 دولار.

