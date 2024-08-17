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المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

الهيئة المستقلة للانتخاب
الهيئة المستقلة للانتخاب




 

السبت، 17-08-2024 12:59 م
الوكيل الإخباري- كشف الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب أن آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية هو يوم الاثنين 2024/8/26، وفق المادة 17 من قانون الانتخاب.

ووفق قانون الانتخاب فإن أي طلب انسحاب بعد يوم 2024/8/26 لن يقبل من أي مرشح، ذلك أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم في هذا الموعد باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.

وفي يوم الثلاثاء 2024/8/27، فإن الهيئة ستقوم بإعداد القوائم النهائية للمرشحين.

وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.
gnews

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