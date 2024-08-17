المستقلة للانتخاب: 26 آب الجاري آخر موعد للانسحاب من الترشح للانتخابات النيابية

ووفق قانون الانتخاب فإن أي طلب انسحاب بعد يوم 2024/8/26 لن يقبل من أي مرشح، ذلك أن الهيئة المستقلة للانتخاب تقوم في هذا الموعد باعتماد أسماء جميع المرشحين وطباعتها على كتيبات الاقتراع.
وفي يوم الثلاثاء 2024/8/27، فإن الهيئة ستقوم بإعداد القوائم النهائية للمرشحين.
وكان حدد مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب موعد إجراء الانتخابات النيابية في العاشر من أيلول المقبل.
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