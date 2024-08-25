المعايطة: هجوم حزب الله نوع من تخفيف الضغط على إيران

الوكيل الإخباري- اعتبر المحلل السياسي ووزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة أن هجوم حزب الله الواسع على عمق إسرائيل نوع من تخفيف الضغط على اغتيال الرجل الثاني في الحزب فؤاد شكر في لبنان واغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية في طهران.

اضافة اعلان



وقال المعايطة عبر "برنامج الوكيل"، الذي يبث على "راديو هلا"، اليوم الأحد، الفترة الماضية اتسمت بالتصعيد الكبير من قبل حزب الله وإيران، وهناك ترقب كبير في الشرق الأوسط للرد الإيراني في ظل رفعها راية الثأر ردا على اغتيال هنية وسط طهران.



وأضاف أن مفاوضات تبادل الأسرى ووقف الحرب في غزة عملت خلال الأسبوعين الماضيين على التخفيف من حدة التوتر، ولكن اليوم مع تعقد سير المفاوضات وسط تعنت رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو وابتعاده عن الهدف الرئيس من المفاوضات ارتأت إيران الرد بطريقة غير مباشرة عن طريق حزب الله.



وأشار المعايطة إلى أن إسرائيل كانت تعلم بوجود رد قريب لحزب الله وقصفت مسبقا منصات إطلاق صواريخ وهو ما أدى لتخفيف أثر الهجوم الواسع عليها، لافتا إلى أن حزب الله سيعلن في بيان لاحق تفاصيل الرد وأثره أولا لشحذ همم أنصاره ومن أجل التخفيف سياسيا عن إيران في المنطقة.



وبيّن أن إيران تحاول الذهاب نحو رد غير مباشر على إسرائيل في ظل وصول رسائل من الولايات المتحدة حول دعمها لخطوات إسرائيل في حال قررت التصعيد نحو إيران، وحول عدم ضمان رد فعل نتنياهو على الرد الإيراني.



وتابع أن هاجس الرد الإيراني سيظل حاضرا خلال الفترة المقبلة مع توقعات بعدم وجود رد على اغتيال هنية، وأن مصلحة إيران في التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل.



وشدد المعايطة على أن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ومشروع نتنياهو السياسي والعسكري في غزة بل وتعمل على مساندته بشكل كبير من خلال المواقف السياسية والدعم بالأسلحة والمعدات.



وكان أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الأحد، أنه بدأ هجوما جويا بعدد كبير من المسيرات نحو العمق الإسرائيلي، في حين أعلنت إسرائيل رصد عشرات الصواريخ وتغيير في السياسة الدفاعية لقيادة الجبهة الداخلية بعد هجوم حزب الله.

