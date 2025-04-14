المواصفات: شركة واحدة تقدمت بطلب استيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية

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الوكيل الإخباري- أوضحت مؤسسة المواصفات والمقاييس في ردها على استفسارات الوكيل الإخباري، أن شركة واحدة فقط تقدمت بطلب رسمي لفحص واستيراد أسطوانات الغاز البلاستيكية، وذلك بعد قرار السماح بتداول هذه النوعية من الأسطوانات في السوق الأردني. اضافة اعلان





وأكدت المؤسسة أن إجراءاتها في حال تقدم أي مستثمر بطلب لاستيراد هذه الأسطوانات تشمل ما يلي:



التحقق من كفاءة المصنع المُنتج للأسطوانات من خلال شهادات إقرار النوع الصادرة عن جهة تفتيش معتمدة دوليًا.

إيفاد فريق مختص من المؤسسة للإشراف على الفحوصات الميدانية.

مطابقة الأسطوانات للقاعدة الفنية الأردنية JS 2331، والمماثلة للمواصفة الدولية ISO 11119.

تنفيذ فحوصات إضافية في الأردن عند وصول الشحنة، باستخدام آلية أخذ العينات.



وأكدت المؤسسة أنها لم تتلقَّ حتى الآن سوى طلب رسمي واحد في هذا المجال.